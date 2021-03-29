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WarSpot

«Умка-21»: на защите арктических рубежей

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Источник изображения: warspot.ru

Россия провела комплексную экспедицию в Арктике. Вчера, 27 марта, пресс-служба Минобороны РФ на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео учений «Умка-21».

«Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», — рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Комплексная арктическая экспедиция «Умка-21»

Комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» проводится с 20 марта ВМФ РФ при участии Русского географического общества. В экспедиции, проходящей в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей акватории, задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. На видео можно увидеть фрагменты различных мероприятий в рамках экспедиции:

  • всплытие из-под льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м;
  • полёт в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса;
  • тактическое учение с подразделением арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
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