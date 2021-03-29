«Умка-21»: на защите арктических рубежей

Россия провела комплексную экспедицию в Арктике. Вчера, 27 марта, пресс-служба Минобороны РФ на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео учений «Умка-21».

«Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», — рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Комплексная арктическая экспедиция «Умка-21»

Комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» проводится с 20 марта ВМФ РФ при участии Русского географического общества. В экспедиции, проходящей в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей акватории, задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. На видео можно увидеть фрагменты различных мероприятий в рамках экспедиции: