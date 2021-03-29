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ТАСС

Россия планирует исследовать состав основных элементов грунта Венеры

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Венера
Венера.
Источник изображения: © Whitelion61/Shutterstock/FOTODOM

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что для этого в состав посадочного аппарата включат импульсный нейтронный генератор

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россия планирует изучить состав основных породообразующих элементов грунта Венеры во время отправки туда автоматических станций. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Чтобы провести такое исследование, мы включим в состав нашего посадочного аппарата импульсный нейтронный генератор", - отметил Митрофанов.

Генератор облучит поверхность импульсами нейтронов. Планируется, что нейтроны будут взаимодействовать с ядрами элементов грунта Венеры и генерировать гамма-лучи. "В спектре гамма-лучей будут присутствовать спектральные линии от излучения различных ядер", - пояснил Митрофанов.

Он уточнил, что по измерениям линий гамма-спектрометра, будут определены элементы, которые их излучают, и их концентрация. По словам ученого, аналогичный прибор стоит на борту марсохода NASA Curiosity.

"Пока разработка нашего прибора для миссии на Венеру не началась. Ждем начала финансирования", - отметил Митрофанов.

В начале марта научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ начинается проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д", заключаются договоры с исполнителями. По словам академика РАН, основные контуры российской венерианской программы будут выяснены в ходе проводимого проектирования. Оно, предположил Зеленый, займет два года.

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