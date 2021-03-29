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Российская газета

Сложнее истребителя: Герой России рассказал об управлении "Охотником"

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Герой России Евгений Фролов рассказал об особенностях управления дроном "Охотник".

В эксклюзивном репортаже "Крылатые охотники" на канале "Россия-24" Герой России Евгений Фролов рассказали (на 4 минуте) о специфике управления ударным БПЛА "Охотник". Видео, где дрон летает в паре с истребителем Су-57, широко известно. Но мало кто знал, что оператором беспилотника в этот момент Герой России Евгений Фролов.

По словам летчика-испытателя, ручные органы управления "Охотника" почти полностью соответствуют обычному пилотируемому аппарату. Однако управлять им сложнее, чем истребителем. Дело в том, что сигнал уходит и приходит с задержкой.

Как отметил Евгений Фролов, на этапе испытаний правильно, чтобы дроном управлял опытный пилот. Но затем он уже будет летать в автоматическом режиме. А Су-57 будет определять для "Охотнкиа" цели и давать команду атаковать. При этом сам истребитель в этот момент будет находится вне зоны действия ПВО противника.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
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