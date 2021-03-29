Войти
Российская газета

Bild сообщила о российских устройствах на немецких подлодках

327
0
+1
Источник изображения: Bundeswehr-Fotos/wikimedia.org

Западные СМИ сообщили о том, что на немецких подлодках установлены российские навигационные системы.

Как пишет газета Bild am Sonntag, субмарины военно-морского флота Германии оснащены навигационными устройствами, которые были разработаны российской компанией.

Речь идет о петербургской компании "Транзас", основанной в 1990 году и работающей в гражданском и военном секторах. "В 2018 году предприятие было куплено финской компанией Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. По мнению экспертов по безопасности, эта часть "Транзаса" находится в центре внимания западных спецслужб", - уточняет газета.

В публикации говорится, что при федеральном канцлере Герхарде Шредере в 2005 году около ста кораблей ВМФ Германии были оснащены новыми навигационными системами российской компании "Транзас".

"Позже правительство приняло решение в пользу "Транзас" и установило "Navi Sailor 4100" (навигационный прибор для определения местоположения, скорости, маршрута) на самых современных немецких подводных лодках U 35 и U 36, находящихся в эксплуатации с 2015 и 2016 годов", - пишет издание.

Журналисты предположили, что шифрование данных в этих системах может оказаться не соответствующим военному стандарту. В частности, высказываются опасения о том, что в случае кибератаки навигационные данные могут быть перехвачены и ими можно будет манипулировать, что в худшем варианте приведет к "полной потери функциональности" подлодки.

"Мы обеспокоены тем, что наши данные будут перехвачены", - признался Bild am Sonntag неназванный морской офицер.

Представитель минобороны Германии Тобиас Линднер также сообщил в ответ за запрос газеты, что бундесвер должен убедиться в безопасности навигационного программного обеспечения ВМС.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Финляндия
Компании
Транзас
Похожие новости
11.09.2013
Пресс-релиз по международной выставке НЕВА 2013.
30.05.2012
HeliRussia-2012
24.05.2012
Представители военно-дипломатического корпуса более 20 стран посетили «Транзас»
12.12.2011
"Викрамадитья" готовится к выходу в море
29.06.2007
МВМС-2007: Россия оснастит испанские корабли для третьих стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК