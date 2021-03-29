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Российская газета

Уничтожение беспилотником "Орион" самолета L-39 показали на видео

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Источник изображения: Россия 24 / youtube.com

В Сети появилось видео применения ударным беспилотником "Орион" ракеты по самолету L-39.

На канале "Россия-24" вышла вторая часть репортажа Александра Рогаткина "Крылатые охотники", посвященного отечественным беспилотникам (по требованию владельца видео не воспроизводится на сторонних сайтах).



В программе (c 12 минуты) продемонстрировали эксклюзивные кадры применения ударным вариантом БПЛА "Орион" ракеты по цели на полигоне. Сам боеприпас засекречен. Известно лишь, что он разработан специально для этого дрона и может оснащаться различными боевыми частями. В данном случае это была осколочно-фугасная БЧ.

БПЛА "Орион" в пустынном "сирийском" камуфляже поразил списанный учебно-боевой самолет L-39 "Альбатрос" чехословацкого производства. Оператор, управлявший беспилотником, находился в 60 километрах от цели. Атака была совершена с высоты 1,5-3 километра. Ракета точно поразила цель.

Напомним, ранее БПЛА "Орион" прошел боевые испытания в Сирии. В фильме также продемонстрированы кадры уничтожения дроном террористических объектов.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Сирия
Словакия
Продукция
L-39
Орион БПЛА
Проекты
БПЛА
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