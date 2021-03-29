Увеличилась интенсивность полетов авиаподразделений ЮВО

С начала текущего года летчиками объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершено более 15 тыс. часов полетов, при этом на 10% увеличилась интенсивность полетов летного состава, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Осуществляя перехваты целей, пуски ракет, бомбометания и проводя воздушные бои, летчики выполнили более 30% от годового плана налета, отработав около 200 полетных смен.

В ходе учений и полётов с боевым применением было выпущено более 20 управляемых авиационных средств поражения, более 3,5 тыс. неуправляемых авиационных ракет, более 10 тыс. раз применялось стрелково-пушечное вооружение, выполнено более 1 тыс. бомбометаний.

Экипажи выполняли наиболее сложные элементы боевой подготовки – полеты в сложных метеоусловиях как днем, так и ночью, а также отработали элементы сложного и высшего пилотажа при ведении воздушного боя, отметили в Минобороны РФ.

С начала года в авиационные части ЮВО, базирующиеся в Ростовской области и Краснодарском крае, поступило 5 новых образцов авиационной техники, среди них суперсовременные штурмовики Су-25СМ3 и вертолеты МИ-8АМТШ.