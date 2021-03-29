Финишная кривая: Северная Корея испытала маневрирующую ракету

Новая боевая система малой дальности способна преодолеть защиту соседних государств

После проведенных КНДР в четверг ракетных испытаний официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ситуация на Корейском полуострове «в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных маневров и осуществлением КНДР ракетных пусков». По словам источников «Известий» в военном ведомстве, российские средства объективного контроля своевременно обнаружили, взяли на сопровождение и отследили пуски северокорейских баллистических ракет. Какие возможности дают Пхеньяну протестированные боеприпасы, разбирались военные эксперты Дмитрий Корнев и Антон Лавров.

Воздушный рикошет

25 марта 2021 года КНДР провела первые два испытательных пуска новой баллистической ракеты малой дальности, известной как KN-23. В официальном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что вес ее боевой части увеличен до 2,5 т и что оба боеприпаса «точно попали по указанной цели на дальности 100 км» в Японском море.

До этого Пхеньян воздерживался от испытаний дальнобойных ракет почти год. Предыдущие тесты состоялись 29 марта 2020 года. Тогда вооруженные силы страны впервые проверили стрельбами в море сверхдальнобойную реактивную установку залпового огня.

Испытанная в четверг ракета, которая внешне напоминает несколько увеличенный вариант 9М723 от российского комплекса «Искандер-М», была впервые представлена публике на параде в Пхеньяне 14 февраля 2020 года. Она явно отличалась от ранее демонстрировавшихся моделей большими размерами и пятиосной самоходной пусковой установкой (ПУ).

Новая баллистическая ракета малой дальности KN-23 во время запуска Источник изображения: Фото: KCNA/via REUTERS

Каждая ПУ несет по две ракеты. Новый боеприпас оснащен твердотопливным двигателем и, судя по габаритам, действительно может иметь боевую часть массой до 2.5 т. Это позволяет установить очень тяжелый фугасный или кассетный заряд. Возможно и использование термоядерного заряда. Даже в обычном снаряжении с учетом высокой точности попадания он может уничтожать как высокозащищенные, так и площадные цели.

Продемонстрированной дальности действия в 600 км достаточно для поражения любой точки Южной Кореи из глубины обороны вооруженных сил КНДР. Вполне вероятно, что именно эти боеприпасы в перспективе составят основу ракетного арсенала малой дальности страны.

Важнейшей особенностью KN-23, согласно сообщению ЦТАК, является необычная траектория полета. Она стала рикошетирующей баллистической. Старт не отличается от обычного. Но на нисходящей части траектории ракета, используя несущие возможности своего корпуса и аэродинамические органы управления, на высокой скорости отталкивается от плотных слоев атмосферы и совершает «подскок». Вполне вероятно, что прирост скорости ей дают еще и дополнительные твердотопливные двигатели.

Генерал-полковник Ри Пен-чхоль радуется после успешного запуска новой ракеты Источник изображения: Фото: KCNA/via REUTERS

Надо отметить, что без развитых современных систем управления и наведения использование такой траектории невозможно. Они же позволяют управлять ракетой на протяжении всего полета и совершать сложные маневры, гарантирующие прорыв современной системы обороны.

— Наличие такого изделия означает, что Южная Корея не может быть защищена от разрушительного удара никакими средствами, — сообщил «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — На сегодняшний день не существует систем, способных отразить удар подобных ракет, способных маневрировать на траектории.

Очевидно, такие испытания северокорейцы провели, чтобы вновь напомнить о себе и показать свой потенциал, в том числе и США, где новая администрация еще формирует внешнюю политику, полагает специалист.

Ракетный клуб

Пуски KN-23 означают совершенно новый уровень в развитии технологий Северной Кореи. Современные смесевые твердые топлива, цифровые системы управления, самоходные пусковые установки вводят КНДР в клуб стран с самыми совершенными ракетными комплексами. Вопрос в том, какие есть возможности у промышленности КНДР по созданию нужного количества такого вооружения и оснащения его ядерными боеголовками. Если эти задачи будут решены, то на Корейском полуострове стратегическая ситуация заметно изменится. Способна будет КНДР распространить ракетные технологии и на другие страны.

— Старый партнер Пхеньяна — Иран, который создавал свою промышленность с опорой на северокорейские технологии, — рассказал Василий Кашин. — Потом сотрудничество между ними пошло на спад, но некоторое время назад снова возродилось. Если Тегеран приобретет эту систему, он сможет производить ее в гораздо больших количествах.

Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun Источник изображения: iz.ru

Кроме Ирана, давними партнерами КНДР были Мьянма и Пакистан. Кроме того, торговлю оружием с Пхеньяном, когда выгодно, ведут многие ближневосточные страны, в том числе партнеры США в сфере безопасности, отметил эксперт. Крупные поставки перехватываются в соответствии с резолюциями ООН, но передачу технологий остановить невозможно. Если богатое ближневосточное государство поставит себе цель создать ракетное производство, то оно с опорой на северокорейскую промышленность может это сделать за относительно приемлемые деньги, считает Василий Кашин.

Современная КНДР находится под несколькими пакетами суровых международных санкций, принятых против военно-промышленного комплекса. Первый из них был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерных испытаний. В последующем ограничения Совбеза против Северной Кореи несколько раз ужесточались. Но остановить технологический прогресс страны не удалось. В 2017 году она испытала межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории США.

Антон Лавров