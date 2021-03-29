Застрявшее в Суэцком канале судно сфотографировали из космоса

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал из космоса контейнеровоз Ever Given, который ранее сел на мель и заблокировал Суэцкий канал. Фото с борта Международной космической станции (МКС) он опубликовал на своей странице в Twitter.

Космонавт отметил, что новость о судне стала одной из самых обсуждаемых за последние несколько дней. «Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели и восстановить судоходство», — рассказал он.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.

Александра Максимченко