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Эстонский флаг может появиться в космосе

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Источник изображения: vpk-news.ru

В обсерватории Тарту завершились работы над камерами, которые в следующем году будут запущены на Луну в рамках миссии NASA и станут глазами основной космической конструкции.

Об этом пишет портал пишет Err.ee.

Агентство NASA планирует освоить Луну и превратить ее в плацдарм для подготовки марсианских экспедиций. Однако прежде необходимо провести несколько беспилотных миссий, в рамках которых на естественный спутник Земли будут доставлены десятки научных приборов, среди которых и эстонские космические камеры.

«Посмотрим, вдруг удастся прикрепить эстонские флаги к прибору. Как все будет, решится в ходе переговоров. Даже наклейку для космоса нужно квалифицировать, нельзя клеить повсюду», - сказал в телеэфире Михекль Паюсалу из отдела космических технологий Тартуской обсерватории.

По его словам, хотя на создание космической техники уходят годы, эстонским разработчикам пришлось уложиться в сжатые сроки. К настоящему моменту успешно пройдены последние испытания, и в скором времени камеры направятся в Америку, где их соединят с основным роботом.

«Последние четыре месяца шла работа над тем, чтобы все части робота подходили друг другу. Это важная часть всего проекта. Ведь что может быть хуже, если, отправив аппарат, мы узнаем о том, что его невозможно подсоединить», — сказал основатель фирмы Crystalspace Яан Виру.

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