Express.co.uk (Великобритания): Путин бьет в «яблочко» новыми гиперзвуковыми ракетами, способными долететь до США за несколько минут

Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.

В Лондоне отреагировали на успешное завершение испытаний ракеты «Циркон». Автор отмечает, что во время всех четырех пусков ракеты попадали точно в цель. А вот США отстают от своих основных военных соперников в этом вопросе, отмечают британцы.

Владимир Путин провел успешные испытания своих новых смертоносных гиперзвуковых ракет, которые способны нанести удары по целям на территории Соединенных Штатов спустя несколько минут после запуска.

Было выполнено четыре пуска ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в Арктике. Как сообщается, все четыре раза ракеты, способные развивать скорость до 9800 километров в час, попали в цели у берегов Новой Земли. Крупные морские участки Арктического архипелага со стороны Баренцева и Карского морей были закрыты для военных кораблей, пока проводились испытания.

Кремль подтвердил, что эти ракеты подступят в производство уже в следующем году.

Источник в российском военном ведомстве сообщил государственному информационному агентству ТАСС следующее: "Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) "Циркона" с использованием фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершены".

"Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в "колышек"" (так ракетчики называют центр изображающего условную цель круга - прим.ред).

Далее агентство ТАСС сообщило: "На этот год запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году с последующим принятием ракеты на вооружение".

Гиперзвуковое оружие способно существенным образом изменить характер военных противостояний в будущем.

Гиперзвуковые ракеты могут лететь на скорости в 5 и более Махов, что в пять раз больше скорости звука.

То есть, гиперзвуковые ракеты могут лететь примерно со скоростью одна миля в секунду. Такая скорость гиперзвуковых ракет, а также пологая траектория и способность маневрировать в полете существенно затрудняет их перехват.

Согласно некоторым сообщениям, Соединенные Штаты отстают от своих основных военных соперников, в частности от России и Китая, в вопросе создания ракет нового поколения.

В распоряжении Пекина уже есть перспективная гиперзвуковая ракета DF-17, которая, по словам аналитиков, способна нанести удары по американским базам в регионе.

В настоящее время ВМС и ВВС США занимаются разработкой собственных гиперзвуковых ракет.

ВМС США надеются получить корабельные ракеты к 2023 году, а в 2024 году они рассчитывают получить ракеты, которые можно будет запускать с подводных лодок.

ВВС США вносят последние штрихи в свои перспективные гиперзвуковые крылатые ракеты с воздушно-реактивным двигателем и управляемым боевым блоком разработки Lockheed Martin AGM-183A.

Они будут приведены в полную боевую готовность к 2022 году после завершения программы испытаний.

Джон Варга (John Varga)