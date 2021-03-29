Войти
Интерфакс-АВН

США планируют 26 апреля запустить на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

406
0
0
Delta IV
Четвёртое поколение ракеты-носителя Delta IV (Дельта IV).
Источник изображения: http://blogspot.com/

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 26 апреля должна стартовать на орбиту с секретным спутником NROL-82 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск будет осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния. Ракета-носитель со спутником уже установлена на стартовой площадке.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту с перигеем 260 км и апогеем 1000 км будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
ULA
Похожие новости
11.12.2018
В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником
11.01.2018
Глава Astrobotic: в ближайшем будущем человек вернется на Луну
01.08.2017
Вверх-вниз
06.10.2016
СМИ: SpaceX не получила доказательств, но подозревает ULA в причастности к взрыву ракеты
10.06.2016
В Сенате США предложили не ограничивать число закупаемых у России РД-180
11.03.2016
Компания Blue Origin основателя Amazon выиграла контракт на разработку аналога РД-180
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК