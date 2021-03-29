США планируют 26 апреля запустить на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 26 апреля должна стартовать на орбиту с секретным спутником NROL-82 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск будет осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния. Ракета-носитель со спутником уже установлена на стартовой площадке.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту с перигеем 260 км и апогеем 1000 км будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.