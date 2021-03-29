Украина провела учения с турецкими БПЛА над Черным морем

Подразделения Вооруженных сил Украины провели учения с использованием турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 на территории острова Тендровская коса, расположенного в Черном море. Об этом 27 марта передает агентство Минобороны Украины.

В фотоматериалах, указывающих маршрут учений, показано, что взлет и посадка аппаратов происходили на аэродроме в Николаеве.

На территории Тендровской косы располагается многофункциональный военно-морской полигон Украины, где военнослужащие отрабатывают, в частности, высадку морского десанта на необорудованное побережье, а также артиллерийскую стрельбу по целям на берегу.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что Украина провела военные учения на границе с Крымом. Командующий объединенными силами украинской армии Сергей Наев отметил, что артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.

24 декабря 2020 года сообщалось, что украинские ракетчики тренировались наносить ракетные удары по условному противнику в Херсонской области.