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Известия.ru

Украина провела учения с турецкими БПЛА над Черным морем

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Флаг Украины
Флаг Украины.
Источник изображения: Global Look Press/Aleksandr Gusev

Подразделения Вооруженных сил Украины провели учения с использованием турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 на территории острова Тендровская коса, расположенного в Черном море. Об этом 27 марта передает агентство Минобороны Украины.

В фотоматериалах, указывающих маршрут учений, показано, что взлет и посадка аппаратов происходили на аэродроме в Николаеве.

На территории Тендровской косы располагается многофункциональный военно-морской полигон Украины, где военнослужащие отрабатывают, в частности, высадку морского десанта на необорудованное побережье, а также артиллерийскую стрельбу по целям на берегу.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что Украина провела военные учения на границе с Крымом. Командующий объединенными силами украинской армии Сергей Наев отметил, что артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.

24 декабря 2020 года сообщалось, что украинские ракетчики тренировались наносить ракетные удары по условному противнику в Херсонской области.

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Страны
Турция
Украина
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
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