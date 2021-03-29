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Российские ученые назвали самую частую причину смерти космонавтов

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Чаще всего космонавты умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Подобный вывод сделали российские ученые, проанализировав данные более сотни побывавших на орбите, передает РИА Новости.

Для анализа были взяты данные 118 советских и российских космонавтов, а период эксперимента составил почти 60 лет. К концу периода скончались 37 человек, отмечают ученые.

В ходе исследования выяснилось, что 48,65 процентов умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, а 27,03 процентов — от злокачественных новообразований. Средний возраст смерти составил 64,4 года.

Ранее стало известно, что на Международной космической станции (МКС) обнаружили неизвестные науке микробы. Четыре неизвестных науке штамма бактерий были найдены в разных местах на МКС. Микроорганизмы обитали в верхней панели исследовательской станции, в куполе, на поверхности обеденного стола и в старом HEPA-фильтре, который отправили на Землю в 2011 году.


Ася Брод

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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