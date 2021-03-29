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ТАСС

"Альтиус" стал первым отечественным дроном со спутниковой связью

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Беспилотник «Альтиус-У»
Беспилотник «Альтиус-У».
Источник изображения: naukatehnika.com

Приемник спутниковой связи размещен под головным обтекателем БЛА

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Альтиус" стал первым отечественным дроном, оснащенным терминалом спутниковой связи. Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил главный конструктор проекта "Альтиус" Илья Матвеев.

Приемник спутниковой связи размещен под головным обтекателем БЛА.

"Этот бортовой терминал спутниковой связи разработан в России, в том числе для применения в составе нашего борта. Наш беспилотник является первым, в состав которого установили подобного рода возможности радиосвязи", - сообщил он.

"Альтиус" - проект тяжелого ударного беспилотника большой дальности и продолжительности полета. Он способен нести различную полезную нагрузку, в том числе и комплекс вооружения.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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