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Российская газета

"Торнадо-У" впервые заметили в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Российский Урал-63704-0010 "Торнадо-У" впервые замечен на территории Сирийской Арабской Республики. Военный вездеход был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015" и стал одной из основных новинок выставки. Его показ вызвал значительный интерес у отечественных и зарубежных специалистов.

Как рассказывалось в пояснительных материалах, основным предназначением этой машины является перевозка личного состава, грузов, буксировка прицепов.

Говорилось о возможном монтаже различного тяжелого вооружения и специального оборудования.

На "Урале" установлена трехместная кабина каркасно-панельной конструкции, предусматривающая комплекс дополнительной защиты. Имеются вентиляция, отопление и кондиционер.

Полная масса грузовика с колесной формулой 6×6 может достигать 30000 кг, груза - 16000 кг, прицепа -12000 кг.

Мощность дизельного рядного шестицилиндрового многотопливного двигателя 440 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Дорожный просвет- 400 мм. Глубина преодолеваемого брода -1,8 метра.

Емкость топливных баков - 420 литров. Запас хода по топливу - 1000 км.

На территории этого ближневосточного государства длительное время широко используются "Урал-375", "Урал-4320" с реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град".

На такие автомобили устанавливали ЗУ-23-2, пушки АЗП-57 комплекса С-60, гаубицы Д-30 и др.

Известно, что автомобили миасского автозавода традиционно популярны во многих армиях, и их можно встретить в различных регионах мира.



Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Град РСЗО
Д-30 2А18
Урал-4320
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