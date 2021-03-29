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WarSpot

«Томагавки» пятого поколения пришли на американский флот

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот перевооружается на новое поколение крылатых ракет. Вчера, 26 марта, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что компания Raytheon отгрузила первую партию ракет Tomahawk в конфигурации Block V.

Поставляемые ракеты являются доработанными Tomahawk модификации Block IV. После модернизации и повторной сертификации, которую ВМС США заказали компании Raytheon в марте прошлого года, Tomahawk в конфигурации Block V получили «улучшенную навигацию и связь». При этом характеристики нового поколения крылатых ракет остаются засекреченными.

Тестовый пуск ракеты Tomahawk Block V с эсминца USS Chafee (DDG 90)

Источник изображения: navalnews.com

Ракеты Tomahawk были приняты на вооружение американской армии в 1983 году и неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» останутся на вооружении американской армии как минимум до 2040 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
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