«Томагавки» пятого поколения пришли на американский флот

Американский флот перевооружается на новое поколение крылатых ракет. Вчера, 26 марта, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что компания Raytheon отгрузила первую партию ракет Tomahawk в конфигурации Block V.

Поставляемые ракеты являются доработанными Tomahawk модификации Block IV. После модернизации и повторной сертификации, которую ВМС США заказали компании Raytheon в марте прошлого года, Tomahawk в конфигурации Block V получили «улучшенную навигацию и связь». При этом характеристики нового поколения крылатых ракет остаются засекреченными.

Тестовый пуск ракеты Tomahawk Block V с эсминца USS Chafee (DDG 90) Источник изображения: navalnews.com

Ракеты Tomahawk были приняты на вооружение американской армии в 1983 году и неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» останутся на вооружении американской армии как минимум до 2040 года.