Замминистра обороны РФ Фомин посетил в Нейпьидо парад в честь годовщины образования Вооружённых сил Мьянмы

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооружённых сил Мьянмы, который прошёл в Нейпьидо. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

"В параде, который прошёл на главной военной площади города, принял участие заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны России Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, торжественным маршем по плацу прошли около 8 тысяч военнослужащих. На параде были представлены почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолетов и самолетов, в том числе российского производства: танки Т-72, БРДМ, самолёты МиГ-29, Як-130, вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие.

"При этом, большая часть показанной техники и вооружения, включая артиллерийское и ракетно-ударное, производится на предприятиях местной оборонной промышленности", - отметили в военном ведомстве.

Днём образования вооруженных сил Мьянмы (Тамадо) считается дата освобождения республики от японского милитаризма.

Визит Российской делегации является ответным шагом на посещение главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы в 2020 году юбилейного Парада Победы в Москве.

Накануне состоялись переговоры Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном. Стороны договорились расширять военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнёрства.