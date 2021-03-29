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ТАСС

Замминистра обороны России посетил военный парад в Мьянме

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Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Мероприятие было посвящено 76-й годовщине образования Вооруженных сил страны

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы, который прошел в столице страны Нейпьидо. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

Визит российской делегации является ответным шагом на посещение главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном в 2020 году юбилейного Парада Победы в Москве.

"В параде, который прошел на главной военной площади города, приняли участие заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны России. <...> Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, торжественным маршем по плацу прошли около 8 тыс. военнослужащих. В динамической части парада были представлены почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолетов и самолетов, в том числе российского производства: танки Т-72, бронированные разведывательно-дозорные машины, самолеты МиГ-29, Як-130, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие. "При этом большая часть показанной техники и вооружения, включая артиллерийское и ракетно-ударное, производится на предприятиях местной оборонной промышленности", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, в пятницу состоялись переговоры Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами республики Мин Аун Хлайном. Стороны договорились расширять военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства.

Днем образования вооруженных сил Мьянмы считается дата освобождения республики от японского милитаризма.

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