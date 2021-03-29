Войти
Интерфакс-АВН

Российский фрегат "Адмирал Григорович" следит за авианосцем ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" в Средиземном море

244
0
0
Российский боевой корабль «Адмирал Григорович»
Российский боевой корабль «Адмирал Григорович».
Источник изображения: РИА Новости/Нина Зотина

Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Ракетный фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" следит за действиями авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower, которая находится в Восточном Средиземноморье, сообщил в своем "Твиттере" ресурс OSINT-1, публикующий снимок местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus.

Согласно снимку, сделанному 26 марта, российский фрегат, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", следует за авианосной ударной группой, идущей в районе к юго-западу от греческого острова Крит.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

"Адмирал Григорович", оснащённый крылатыми ракетами "Калибр" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат также вооружён ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
А-190
Ка-27
Ка-31
Проекты
1135 Буревестник
Nimitz
Авианосец
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
15.02.2021
Командующий ВМС Пакистана посетил российский фрегат "Адмирал Григорович"
14.09.2020
Диктуют условия: США указали Кипру на российские корабли
05.03.2020
Смогут ли фрегаты с "Калибрами" усмирить Турцию
02.03.2020
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК