Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Три российские атомные подлодки, которые вспылили с проломом льда в Арктике, и пролет к Северному полюсу двух дальних перехватчиков МиГ-31 является явным сигналом для США, заявил "Интерфаксу" в субботу бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Это нормальная усиленная боевая подготовка, но это и сигнал нашим друзьям за океаном - американцам. Очевидно, что была цель показать - не только вы пытаетесь освоить северные моря. Мы здесь уже давно", - сказал Кравченко.

В пятницу главком ВМФ РФ Николай Евменов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского флота три атомные подводные лодки всплыли с проломом полутораметрового льда по единому замыслу в назначенное время в районе радиусом 300 метров.

По словам Евменова, два истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 отработали полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении.

Комментируя эти маневры, Кравченко сказал: "Северный полюс - самое удобное место по дальности стрельбы баллистической ракетой. Ракета в воздухе летит намного меньше, чем когда стрельба ведется с другого места. Потенциальному противнику остается меньше времени для принятия решения на ответный удар".

"Очевидно, что была цель показать американцам, что мы можем это делать. Не только одна наша атомная подводная лодка эпизодически может всплыть и проломить лет, а сразу три и одновременно. Американцы и англичане не могут пока по своим техническим характеристикам проламывать лед так, как сделали наши подводные лодки", - сказал Кравченко.

По словам Кравченко, МиГ-31 вероятно отработали противовоздушную оборону (ПВО) всплывших в Арктике российских подводных лодок.

"Когда лодки всплывают, над ними есть ПВО. Ее обеспечили наши истребители МиГ-31, которые сделали дозаправку в воздухе и впервые поднялись до этих высот", - сказал Кравченко.

В марте прошлого года ВМС США сообщали, что в Северный Ледовитый океан были направлены две американские ударные подводные лодки USS Connecticut (SSN-22) ("Коннектикут") и USS Toledo (SSN-769) ("Толедо"), где они совершили плавание под арктическими льдами в рамках учений Ice Exercise (ICEX) 2020.

В этих целях вблизи Аляски был создан временный ледовый лагерь Seadragon, в котором был размещен командный центр для управления операциями подлодок, в том числе подледным плаванием, а также инфраструктура для обеспечения постоянного присутствия 45 военнослужащих. 4 марта 2020 подлодка USS Toledo, проломив лед, совершила всплытие вблизи лагеря Seadragon. Сообщалось, что учения предполагали всплытие подлодок ВМС США на Северном полюсе.