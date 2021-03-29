В США оценили возможность столкновения Земли с астероидами в ближайшие 100 лет

Риск столкновения Земли с астероидами в ближайшие 100 лет отсутствует, заявили в американском космическом агентстве NASA.

Ученые определили, что угрозы столкновения астероида Апофис с Землей нет. Сначала она ожидалась в 2029 году, после исследователи поменяли мнение и заявили, что это случится в 2068 году. В ходе последних наблюдений выяснилось, что Апофис совершил очередной полет на расстоянии 17 миллионов километров от Земли. Такие данные говорят о невозможности любого столкновения с космическим телом.

«Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере, в ближайшие 100 лет», — заявил представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

Также он отметил, что неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год.

Ранее стало известно о приближении к Земле потенциально опасного астероида 2001 FO32. Он пролетел мимо Земли 21 марта и приблизился на дистанцию в два миллиона километров.

Ася Брод