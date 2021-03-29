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Выстрел из пушки обошелся F-35 в 2,5 млн долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейшие американские истребители пятого поколения F-35 все больше вызывают нарекания у военных. Пентагон даже отказался от планов их дальнейшей закупки из-за дорогостоящего обслуживания и «сырой» конструкции.

В начале марта в США произошел очередной инцидент с F-35В, однако, об этом сообщили только сейчас. Во время проведения плановых стрельб истребитель-«стелс» поразил сам себя осколочно-фугасным боеприпасом.СМИ США рассказали о том, что в ходе планового полета над полигоном «Юма Рейндж» в штате Аризона, при отработке применения бортового оружия, «один из выпущенных снарядов разорвался практически сразу при вылете из ствола авиационной пушки». В результате самолёт получил значительные повреждения — серьёзно повреждена нижняя часть истребителя.

По имеющейся информации пилот не пострадал, он смог посадить машину на аэродром, «хотя сделать это было достаточно трудно из-за повреждений фюзеляжа». Случившийся инцидент подтвердил официальный представитель Корпуса морской пехоты капитан Эндрю Вуд. Он рассказал, что на данный момент проводится расследование причин ЧП. Одна из версий – некачественный боеприпас.

«Мы квалифицировали это как инцидент класса A значительный ущерб значительный , составляющий не менее 2,5 миллиона долларов», — добавил капитан Вуд.

По мнению экспертов, повлекший ЧП выстрел над полигоном «Юма Рэйндж» производился из авиационной пушки GAU-22/A Gatling (GPU-9/A) калибра 25 мм, которая располагается в нижней части корпуса F-35B. Она использует боеприпасы PGU-32/B SAPHEI-T.

Данные снаряды являются полубронебойными осколочно-фугасными зажигательно-трассирующими. При их попадании в цель в носовой части PGU-32/B срабатывает взрыватель с небольшой задержкой, который подрывает зажигательный элемент и небольшой заряд взрывчатого вещества внутри корпуса, пишет Free News.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
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