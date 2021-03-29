«Магадан»: пополнение Тихоокеанского флота России

Российский флот продолжает пополняться дизель-электрическими субмаринами. Вчера, 26 марта, «Российская газета» сообщила о том, что на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Магадан».

Субмарина «Магадан» — третья подлодка проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского флота России. Её планировали спустить на воду в 2020 году, но из-за пандемии сроки несколько сдвинулись.

Церемония спуска на воду субмарины «Магадан»

Первые модели «Варшавянки» были разработаны ещё в 70-х годах Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». Советское руководство планировало наладить массовое производство этих субмарин для поставок странам Варшавского договора (отсюда и название «Варшавянка»). Однако серийное строительство подлодок проекта 636 было налажено лишь в середине 90-х годов. Особенностью проекта 636.3 является оснащение лодок комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр», а также обновлённое радиоэлектронное оборудование.

«Адмиралтейские верфи» уже построили шесть «Варшавянок» для Черноморского флота, контракты на которые были подписаны в 2010–2011 годах. Вторая партия дизель-электрических субмарин предназначена для Тихоокеанского флота и строится с учётом нового места службы.

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению, являются развитием субмарин проектов 636 и 877 и считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 м, подводное водоизмещение — свыше 3000 т.