Малый противолодочный корабль "Брест" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Брест" выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в субботу.

"Расчеты артиллерийских батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж МПК "Брест" также провел учение по противовоздушной обороне и отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

"Сегодня, по завершению выполнения плановых мероприятий боевой подготовки, МПК "Брест" вернулся в пункт постоянной дислокации - город Полярный", - сообщили в СФ.