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Интерфакс-АВН

Малый противолодочный корабль "Брест" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

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Малый противолодочный корабль "Брест"
Малый противолодочный корабль "Брест".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Брест" выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в субботу.

"Расчеты артиллерийских батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж МПК "Брест" также провел учение по противовоздушной обороне и отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

"Сегодня, по завершению выполнения плановых мероприятий боевой подготовки, МПК "Брест" вернулся в пункт постоянной дислокации - город Полярный", - сообщили в СФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
СФ
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