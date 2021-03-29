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ТАСС

Летные испытания космической системы "Арктика" завершат в конце 2024 года

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Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

Запуск аппарата "Арктика-М" №2 запланирован на 2023 год, рассказал главный конструктор по проекту НПО имени С. А. Лавочкина Анатолий Крайнов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россия планирует завершить летные испытания гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" в конце 2024 года. Об этом сообщил главный конструктор по проекту "Арктика" НПО имени С. А. Лавочкина Анатолий Крайнов.

"Завершить летные испытания высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" в целом планируется в конце 2024 года", - отметил Крайнов в интервью журналу "Русский космос".

Главный конструктор также уточнил, что запуск аппарата "Арктика-М" №2 запланирован на 2023 год.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два таких аппарата. Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Ранее замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО "Российские космические системы" Юрий Гектин сообщил в интервью ТАСС, что в будущем в группировку могут войти четыре спутника "Арктика-М".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
РКC
Проекты
Арктика
Байконур
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