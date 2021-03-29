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Интерфакс-АВН

Морская авиация Балтфлота провела учение в Калининградской области

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки
Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Фронтовые бомбардировщики СУ-24М и многоцелевые истребители СУ-30СМ отработали бомбометание по наземным целям на полигоне в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота (БФ).

"В рамках планового учения экипажи фронтовых бомбардировщиков СУ-24М и многоцелевых истребителей СУ-30СМ выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами с высот от 500 до 1100 метров по наземным целям.

"Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля", - сообщили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
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