Росгвардия показала новые робототехнические комплексы и машины для разминирования

В Центре инженерно-технического обеспечения Росгвардии и в учебном центре «Новский» ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского специалисты ведомства продемонстрировали действия подразделений в условиях, приближенных к боевым, в том числе по разминированию объектов с помощью робототехнических средств.

Инженеры Росгвардии показали практические действия личного состава группы разведки и разминирования на специальной инженерной машине СИМ-4. Опытный образец специальной инженерной машины создан АО «Краснодарский приборный завод «Каскад» (г. Краснодар)» в рамках выполнения опытно-конструкторских работ для обеспечения действий групп разведки и разминирования войск национальной гвардии, проводимых по заказу Инженерного управления Росгвардии.

СИМ-4 представляет собой специальный бронированный автобус «Федерал-М» с установленным на нем комплексом аппаратуры и оборудования. Машина предназначена для ведения инженерной разведки и сопровождения колонн войск национальной гвардии.

Она применяется для поиска и обнаружения взрывных устройств в движении на пути следования колонны техники. Машина оборудована аппаратурой блокирования радиосигнала для срабатывания дистанционно управляемых взрывных устройств. СИМ-4 транспортирует личный состав группы разведки и разминирования к месту проведения работ, при этом обеспечивает защиту экипажа от обстрела стрелковым оружием, осколков, воздействия поражающих факторов взрывных устройств.

Вместе с тем, на снабжение войск национальной гвардии для обеспечения действий сотрудников инженерно-технических групп ОМОН с целью разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов, принят передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «АРАКС» на базе автомашины Peugeot Boxer.

Проведена работа по созданию опытного образца передвижного комплекса по поиску и обнаружению взрывоопасных объектов «Аракс» для применения в труднопроходимой местности, выполненного на базе отечественного полноприводного автомобиля «САДКО-NEXT».

Под руководством Инженерного управления Росгвардии модернизирован мобильный робототехнический комплекс МРК-15, применяемый подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии при выполнении различных технологических операций, а также при работе со взрывоопасными предметами с использованием комплектов навесного дополнительного оборудования. В рамках гособоронзаказа осуществлена закупка и поставка 8 единиц изделий.

МРК-15 предназначен для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств.

Современные инженерные средства, принятые на снабжение войск национальной гвардии Российской Федерации, позволяют обеспечить защиту личного состава, а также идентифицировать и обнаруживать взрывные устройства, в том числе управляемые по радиоканалу.