Калининградская «Нахимовка» впервые примет гостей

Первый в своей истории День открытых дверей 27 марта проведет новый филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Калининградская «Нахимовка» заработала 1 сентября 2020-го. В тот день с началом учебы воспитанников филиала поздравил Владимир Путин – в ходе всероссийского видеоурока. А 27 марта в училище состоится первый День открытых дверей. Его цель – познакомить родителей учащихся 4-х классов с возможностями учебно-материальной базы училища и условиями проживания нахимовцев.

В ходе ознакомительной экскурсии гости смогут все увидеть своими глазами, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. После чего в актовом зал представители филиала ответят на все вопросы, связанные с поступлением.

Напомним, старт работам по созданию нового военно-морского учебного заведения в Калининграде в 2019 году дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. 13 августа 2019-го он посетил Калининградскую область. И во время поездки заложил первый камень в строительство филиала Нахимовского училища.

Его комплекс был построен на улице Артиллерийской. При проектировании учитывались особенности города – бывшего Кенигсберга: все здания строились в стиле современной эклектики с элементами прусской архитектуры. Учатся здесь 240 воспитанников пятых, шестых и седьмых классов из 43 трех субъектов России.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)