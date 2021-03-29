Путин оценил роль Росгвардии в решении государственных задач

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником.

Он отметил. что созданная пять лет назад Росгвардия стала "самостоятельной, значимой структурой", которая эффективно участвует в решении государственных задач — участвует в борьбе с терроризмом, контролирует гражданский оборот оружия, "стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий", в том числе, во время крупных международных форумов.

"Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, чёткое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своём посту", — гласит стенограмма поздравления Путина, опубликованная на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что росгвардейцы "достойно выполняют гуманитарную миссию" — реализацию профилактических режимов, введенных в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом.

Глава государства также пожелал ветеранам, росгвардейцам и их семьям здоровья, счастья и успехов.