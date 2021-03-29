Войти
РИА Новости

Путин оценил роль Росгвардии в решении государственных задач

448
0
0
Сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником.

Он отметил. что созданная пять лет назад Росгвардия стала "самостоятельной, значимой структурой", которая эффективно участвует в решении государственных задач — участвует в борьбе с терроризмом, контролирует гражданский оборот оружия, "стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий", в том числе, во время крупных международных форумов.

"Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, чёткое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своём посту", — гласит стенограмма поздравления Путина, опубликованная на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что росгвардейцы "достойно выполняют гуманитарную миссию" — реализацию профилактических режимов, введенных в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом.

Глава государства также пожелал ветеранам, росгвардейцам и их семьям здоровья, счастья и успехов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.08.2020
Шапки долой: Путин лишил генералов каракуля
27.03.2019
ФСБ предложила порядок и условия передачи кортиков уволенным со службы
30.05.2017
Битва за ствол
10.03.2017
Процесс создания Росгвардии прошел почти безболезненно, заявил Путин
28.11.2016
Бойцы Росгвардии с момента создания службы уничтожили 125 боевиков
11.11.2016
Шойгу крепит оборону, невзирая на бюджетные проблемы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК