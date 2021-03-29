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ТАСС

Росгвардия закупила робототехнические изделия для разведки потенциально опасных зон

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МРК-15
МРК-15.
Источник изображения: sktbpr.ru

Речь идет о МРК-15

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Росгвардия закупила восемь единиц изделий, позволяющих проводить разведку потенциально опасных зон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках гособоронзаказа осуществлена закупка и поставка восьми единиц изделий. [Мобильный робототехнический комплекс] МРК-15 предназначен для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что робототехнический комплекс может транспортировать объект массой до 20 кг, манипулировать объектами массой до 5 кг. МРК-15 также обладает возможностью установки, подключения и управления электрическими инструментами, такими как аккумуляторная углошлифовальная машина и дрель.

"Современные инженерные средства, принятые на снабжение войск национальной гвардии РФ, позволяют обеспечить защиту личного состава, а также идентифицировать и обнаруживать взрывные устройства, в том числе управляемые по радиоканалу", - сообщили в ведомстве.

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