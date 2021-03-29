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Известия.ru

Твит с атомными подлодками РФ стал самым популярным у японского телеканала

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Три атомные подводные лодки одновременно всплыли, проломив лед в Арктике. Кадр видео
Три атомные подводные лодки одновременно всплыли, проломив лед в Арктике. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Кадры военных учений атомных ракетоносцев Военно-морского флота России в Арктике, обнародованные 26 марта Министерством обороны РФ, стали самым популярным постом на странице в Twitter японского телеканала NHK.

Как обратило внимание «РИА Новости», за последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров.



Накануне Минобороны России опубликовало кадры, как одновременно три российских атомных подлодки синхронно поднялись на поверхность в Арктике и проломили полутораметровый лед в ходе военных учений «Умка-2021».


Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что подобное всплытие в ограниченном районе радиусом 300 м было произведено впервые в истории российского Военно-морского флота.

Он также рассказал, что в экспедиции принимают участие более 600 военнослужащих и гражданского персонала, а также около 200 образцов вооружения, военной и спецтехники.

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