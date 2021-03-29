Твит с атомными подлодками РФ стал самым популярным у японского телеканала

Кадры военных учений атомных ракетоносцев Военно-морского флота России в Арктике, обнародованные 26 марта Министерством обороны РФ, стали самым популярным постом на странице в Twitter японского телеканала NHK.
Как обратило внимание «РИА Новости», за последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров.
ロシア軍は、巨大な原子力潜水艦が北極海の厚い氷を割って浮上する特殊な訓練の様子を公開し、アメリカや中国などが北極圏の開発に関心を抱くなか、ロシア軍の存在感を示すねらいがあるとみられます。https://t.co/J0JYpQHTev#nhk_video pic.twitter.com/51cJRRJodJ— NHKニュース (@nhk_news) March 27, 2021
Накануне Минобороны России опубликовало кадры, как одновременно три российских атомных подлодки синхронно поднялись на поверхность в Арктике и проломили полутораметровый лед в ходе военных учений «Умка-2021».
Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что подобное всплытие в ограниченном районе радиусом 300 м было произведено впервые в истории российского Военно-морского флота.
Он также рассказал, что в экспедиции принимают участие более 600 военнослужащих и гражданского персонала, а также около 200 образцов вооружения, военной и спецтехники.