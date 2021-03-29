Не уложились в срок: военный контингент США задержится в Афганистане

США собираются нарушить данные талибам обещания, опасаясь, что инициативу в урегулировании перехватит Москва

Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Афганистан. Целью его неожиданного визита стал пересмотр договоренностей с талибами о выводе американского контингента из страны. Согласно новым планам, США планируют оставить своих солдат в республике и после дедлайна, который был намечен на 1 мая. Вашингтон пошел на нарушение условий договоренностей по межафганскому урегулированию на фоне опасений, что инициативу в этом процессе может перехватить Москва. Подробности — в материале «Известий».

За новыми знаниями

«Я очень признателен президенту Ашрафу Гани за проведенное сегодня время. Я приехал в Афганистан слушать и получать новые знания. Это очень полезный визит», — рассказал министр обороны США Ллойд Остин в своем Twitter о встрече с афганским лидером.

О визите главы Пентагона в Кабул заранее не объявляли. Дело в том, что 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение, согласно которому американский контингент должен был к 1 мая 2021 года покинуть Афганистан. Талибы к этому моменту должны перестать использовать территорию страны для действий, которые бы представляли угрозу безопасности для США и их союзников. Однако в США к власти пришла администрация Джо Байдена, которая решила пересмотреть катарские договоренности.

Глава Пентагона Ллойд Остин Источник изображения: Фото: Global Look Press/POOL

В феврале проходила встреча министров обороны стран НАТО. На ней должны были окончательно решить вопрос с выводом войск из Афганистана. Однако договориться так и не удалось. «Талибан» (запрещен в России) пообещал вновь начать боевые действия, если американцы не выполнят свою часть договоренностей к условленному сроку. В свою очередь Остин ранее заявлял, что президент США пока не принял окончательного решения ни о сроках вывода американских войск из Афганистана, ни о численности войск.

Сам Байден во время своей первой пресс-конференции заявил, что Соединенным Штатам «будет трудно» вывести свои подразделения к 1 мая. По его словам, это обусловлено «тактическими соображениями», и Вашингтон собирается консультироваться со своими союзниками по вопросу завершения миссии.

О том, что США намерены пересмотреть договоренности с талибами о выводе своего контингента из Афганистана и оставить своих военных и после 1 мая, сообщал и глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса Адам Смит. «Выводить войска до 1 мая опасно. Это опасно для наших войск. Я также не хочу оставлять большое количество высококачественной техники, чтобы ее забрал кто угодно. Это тоже опасно. Так что это аргумент с точки зрения логистики», — пояснил он.

Московский формат

19 марта в Москве прошла встреча представителей четырех стран, которые влияют на ситуацию в Афганистане, — России, США, Пакистана и Китая — с представителями афганских властей, движения «Талибан» и оппозиции. Это мероприятие стало самым статусным и представительным из тех, в которых участвовала Москва. По итогам переговоров приняли заявление, в котором подчеркивалось, что недопустимо традиционное весеннее наступление талибов и восстановление Исламского Эмирата. Представители «Талибана» с некоторыми пунктами этой договоренности не согласились. В частности, последний пункт полностью противоречит официальной позиции талибов, считающих «Талибан» законным правительством Исламского Эмирата Афганистан.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

При этом, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Стамбуле под эгидой ООН в апреле должна пройти конференция по Афганистану в формате «большой тройки», в которую входят РФ, США и Китай. Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных афганских чиновников сообщило, что на этом форуме президент Афганистана Ашраф Гани собирается выдвинуть свой план урегулирования конфликта. Эта инициатива, в частности, предполагает проведение президентских выборов в течение полугода. Вашингтон и Москва выступают за создание переходного коалиционного правительства, однако с этим не согласны официальные афганские власти. Талибы также отвергают такой вариант. «Президент никогда не согласится уйти в сторону, любое будущее правительство должно быть сформировано при помощи демократического процесса, а не политической сделки», — приводит агентство слова одного из собеседников.

По словам советника президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба, официальные власти не могут договориться с повстанцами по поводу будущей политической системы в стране. Так, Кабул настаивает на том, чтобы Афганистан оставался республикой, в которой бы проходили выборы президента и парламента. Однако «Талибан» так и не отказался от своей цели — восстановить исламистскую систему в стране, существовавшую в стране с 1996 по 2001 год.

В настоящее время в Афганистане находится свыше 2,5 тыс. американских военных. США хотели бы оставить свои войска в стране после 1 мая не только из-за сложных логистических проблем, но и из-за эскалации насилия в последнее время: талибы так и не выполнили взятые на себя обязательства и не прекратили боевые действия против правительства Ашрафа Гани.

«Полный выход означает вакуум власти»

Впрочем, в самих США, как показывают опросы общественного мнения, американцы не интересуются происходящим в Афганистане, 20–30% опрошенных даже не стали отвечать на вопрос о возможном выводе войск из страны. «Уйти из Афганистана не так-то просто. США потратили [на эту кампанию] свыше триллиона долларов, однако так и не достигли целей в этой самой продолжительной войне. Вывод войск в рамках обеспечения всеобъемлющего мирного соглашения может потенциально быть смертельно опасным. Если американские войска покинут территорию страны, то почти наверняка уйдут и 10 тыс. военнослужащих НАТО из 36 стран и более 24 тыс. бойцов ЧВК, которые поддерживают афганское правительство и вооруженные силы», — уверена американский эксперт Робин Райт.

Фото: TASS/Zuma/Master Sgt. Alejandro Licea Источник изображения: iz.ru

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов в беседе с «Известиями» отметил, что, даже если американцы и выведут войска из Афганистана, хотя такой сценарий маловероятен, политическое присутствие в стране сохранится. По мнению эксперта, в любом случае Вашингтон будет, скорее, на стороне светского правящего режима, а также будет максимально содействовать тому, чтобы в стране сохранялась политическая система, на которую США смогут влиять, например при помощи поставок гуманитарной или военной помощи, сотрудничества в инфраструктурных проектах, в области добычи полезных ископаемых.

— Назначение даты выхода уже играло злую шутку с США на примере Ирака. С политической точки зрения это выглядит заманчиво: ты назвал дату и выполнил свое обещание перед избирателями. Но на следующем этапе конфликта противоположная сторона начинает активизировать свои действия, — пояснил политолог.

Давыдов отмечает, что при администрации Барака Обамы США обещали в 2014 году вывести войска из Афганистана. Но местные силы безопасности были неспособны обеспечивать безопасность без существенной военной и финансовой помощи из-за рубежа. Есть риск повторения этой ситуации. Если сейчас в стране относительное затишье, не исключено, что потом будет эскалация конфликта.

— К тому же полный выход из данного региона означает вакуум власти, а значит, его могут заполнить другие региональные игроки, в первую очередь Китай. Еще один момент: полный выход вооруженных сил США без консультаций с Индией был бы подрывом для американо-индийских отношений. А США сейчас выстраивают долгосрочную стратегию по сдерживанию роста экономической и политической мощи Китая, поэтому Индия здесь им необходима в качестве партнера, — уверен эксперт.

Что касается участия России в афганском урегулировании, то, по словам Давыдова, в американском мейнстриме существует беспокойство относительно сближения России и Пакистана, хотя на самом деле этого нет.

— В данной ситуации США в большей степени придерживаются подхода ограниченного сотрудничества, т.е. в некоторых областях мы конкурируем, но там, где у нас есть общие интересы, мы взаимодействуем. В данном случае это Афганистан. Так что Вашингтон больше заинтересован сотрудничать, чем конкурировать с Москвой в этом вопросе, — пояснил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

Ксения Логинова