КНДР продолжит наращивать оборонную мощь на фоне враждебной политики США и Южной Кореи, заявляют в Пхеньяне

Пекин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бен Чхоль заявил, что осуществленные в четверг КНДР ракетные пуски стали реализацией права на самооборону, Северная Корея продолжит наращивать военную мощь для повышения обороноспособности страны.

"Мы будем продолжать наращивать нашу самую основательную и подавляющую военную мощь", - говорится в заявлении партийного чиновника, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Он отметил: "Мы не можем не наращивать непобедимую физическую мощь для надежной защиты безопасности нашего государства в нынешней ситуации, когда Южная Корея и США постоянно создают военные угрозы Корейскому полуострову, упорно проводя опасные военные учения и внедряя передовые вооружения".

По словам Ли Бен Чхоля, "недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению полноправного права суверенного государства на самооборону".

Он назвал реакцию Вашингтона на пуски ракет, обвинившего Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН, "первым неверным шагом новой американской администрации".

"Такие высказывания президента США являются нескрываемым посягательством и провокацией в отношении права нашего государства на самооборону. Соединенным Штатам можно доставлять стратегические ядерные активы на Корейский полуостров, в любое время запускать межконтинентальные баллистические ракеты, но для КНДР (...) недопустимо проводить испытания даже тактического оружия", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Северная Корея разрабатывает новые виды оружия не для того, чтобы "привлечь чье-то внимание или повлиять на чью-то политику".

"Воинственная позиция новой американской администрации побуждает нас идти по пути, которым мы вынуждены следовать", - заявил чиновник.

Он предупредил: "Если США будут продолжать свои высказывания, не думая о последствиях, они могут столкнуться с чем-то отнюдь не хорошим. Мы прекрасно знаем, что должны делать".

Как сообщалось, Северная Корея заявила в пятницу, что днем ранее провела испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет.

Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море, сообщила официальная газета КНДР Rodong Sinmun. Согласно изданию, новые ракеты могут переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.

В четверг южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км.

Пуски в четверг стали вторыми за неделю. В воскресенье Пхеньян провел пуск крылатых ракет. В отличие от баллистических крылатые ракеты не подпадают по санкции Совета Безопасности ООН.