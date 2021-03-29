В «Роскосмосе» заявили о создании робота для работы в открытом космосе

Работы по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос, начались в головном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш и Ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом в субботу, 27 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

В госкорпорации заявили, что разработка робота будет вестись в рамках целевой работы «Теледроид», а непосредственно созданием робототехнической системы будет заниматься НПО «Андроидная техника».

Робот будет выглядеть как торс человека без ног и будет копировать движения оператора, который в специальном костюме будет находиться на МКС или в Центре управления полетами. Однако отмечается, что некоторые типовые операции он сможет выполнять сам.

НПО «Андроидная техника» создала робота «Федора», который отправился к МКС 22 августа 2019 года на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль с роботом на борту отчалил от Международной космической станции вечером 6 сентября. Он вернулся на Землю 7 сентября.