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ТАСС

Источник: подлодка "Белгород" сможет нести аппарат АС-15 для глубоководных исследований

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Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Ранее источник ТАСС сообщил, что госиспытания подлодки начнутся в мае

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 кроме ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" сможет нести атомную глубоководную станцию АС-15. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Выполняется ремонт и модернизация атомной глубоководной станции АС-15. Предполагается, что носителем станции АС-15, способной работать на глубинах до 3 км, будет АПЛ "Белгород", - сказал он.

В Центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где проходит ремонт и модернизация этого аппарата, не стали комментировать ТАСС эту информацию.

По данным открытых источников, АС-15 является второй спецподлодкой проекта 1910 "Кашалот". Станция была заложена 23 февраля 1983 года на Ленинградском адмиралтейском объединении (ныне "Адмиралтейские верфи"), передана военному ведомству 30 декабря 1991 года. АС-15 был одним из четырех аппаратов с индексами АС, которые были привлечены к операции по поиску и спасению затонувшей подлодки "Курск" в 2000 году. С 2013 года АС-15 находилась в ожидании ремонта на "Звездочке". Сообщалось, что в 2020 году на ней была выполнена операция по выгрузке активной зоны реактора.

Ранее источник ТАСС сообщил, что госиспытания подлодки "Белгород" начнутся в мае этого года.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Звездочка
ОСК
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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