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РИА Новости

Росгвардия усилит безопасность Арктики, Крыма и Дальнего Востока

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Сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия будет усиливать работу над обеспечением безопасности в стратегически важных районах Арктики, Крыму и на Дальнем Востоке, совершенствовать борьбу с терроризмом, а также ведомство уделит внимание благополучию личного состава, заявил в праздничном поздравлении глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Перед войсками национальной гвардии стоят масштабные государственные задачи. Нам предстоит наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке", - сказал Золотов, добавив, что требуется также совершенствовать формы и методы противодействия терроризму и укреплять уровень профилактического влияния в сфере оборота оружия.

"Безусловно, самое пристальное внимание будем уделять вопросам социального благополучия личного состава", - пообещал глава ведомства.

В своем праздничном поздравлении Золотов подчеркнул, что Росгвардия отмечает двойной юбилей: "Сегодня, 27 марта, войскам правопорядка исполняется 210 лет, а уже через неделю, 5 апреля, мы отмечаем 5-летие создания Росгвардии".

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Россия
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Росгвардия
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Арктика
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