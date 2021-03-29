Cроки сдачи атомного ледокола «Сибирь» перенесены

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Сибирь" не сразу строилась. Сдача атомного ледокола перенесена с августа на декабрь", первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 (ЛК-60Я) не будет сдан в августе, новый срок - декабрь. В Объединенной судостроительной корпорации винят в сдвиге сроков медленную корректировку проектной документации по итогам строительства головного ледокола, низкий темп электромонтажных работ и отставание в поставке паротурбинных установок. По данным "Ъ", Балтзавод готовится провести физический пуск реакторов "Сибири" летом, а в ноябре выйти на ходовые испытания. Но источники "Ъ" считают эти сроки слишком оптимистичными.

Два линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) в достройке у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Сибирь". 24.02.2021 (с) ВКонтакте / vk.com/piterhi

Сроки сдачи второго атомного ледокола "Сибирь" мощностью 60 МВт, строящегося на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводе, вновь срываются. Первое серийное судно будет сдано не в августе, а в декабре, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией.

В ОСК "Ъ" подтвердили, что ожидают сдачи "Сибири" в текущем году, "скорее всего, в декабре". Техническая готовность судна составляет 86,59%.

"Оставшиеся сроки выполнения работ по завершению строительства регламентируются больше технологической последовательностью, которую невозможно компенсировать за счет увеличения привлеченных работников",- пояснили в корпорации.

Как отмечают в ОСК, в процессе строительства там столкнулись с рядом проблем: низкий темп корректировки рабочей конструкторской документации по итогам строительства головного ледокола, неудовлетворительный темп электромонтажных работ. Также, пояснили в корпорации, сказалось накопленное отставание по поставке и монтажу паротурбинных установок (три месяца относительно последних установленных сроков), наверстать которое в полной мере не удалось.

В ОСК уточнили, что срок проведения ледовых испытаний привязан к наличию льда с определенными характеристиками, обычно это апрель-май, и "это стандартная практика в контрактах на строительство ледоколов".

В "Росатоме" отказались от комментариев. В Минпромторге на момент публикации не предоставили комментарий. Контракт на строительство атомных ледоколов "Сибирь" и "Урал" за 84,4 млрд руб. был подписан в 2014 году, деньги выделил бюджет. Ледоколы считаются первым и вторым в серии, строительство головной "Арктики" началось в августе 2012 года, а сроки ее сдачи неоднократно переносились. Изначально "Арктику" должны были сдать в 2017 году, а "Сибирь" и "Урал" - в 2019 и 2020 годах соответственно. Но в итоге по решению президента РФ сроки были перенесены на два года. Головной ледокол удалось сдать лишь 21 октября 2020 года, в августе 2021 года запланирована замена вышедшего из строя гребного электродвигателя (см. "Ъ" от 15 июня 2020 года). Помимо этих атомных ледоколов в августе 2019 года ОСК подписала контракт еще на два однотипных судна - "Якутия" и "Чукотка".

О том, что Балтзавод не укладывается в сроки сдачи "Сибири", источники "Ъ" говорили еще в 2020 году, однако это опровергал в интервью глава ОСК Алексей Рахманов (см. "Ъ" от 22 декабря 2020 года). При этом он отмечал, что существует проблема с электромонтажом и работой подрядчика - компанией СНЭМА. Как отмечают в ОСК, опасений относительно срыва сроков со сдачей "Урала" "не наблюдается". "Положительно сказывается то, что на стапеле мы смонтировали очень большой объем оборудования, хотя срыв сроков ПТУ также сказывается, но сейчас они загружены, и активно ведутся работы в турбинном отсеке",- заключили в корпорации.

Источники "Ъ" рассказывают, что завод работает в три смены с тем, чтобы провести физический пуск реакторов "Сибири" летом, а в ноябре выйти в море на ходовые испытания.

При этом ряд собеседников считают, что даже эти сроки выглядят крайне оптимистичными, и опасаются, что сдача сдвинется на 2022 год.

Глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев говорит, что задержка с вводом "Сибири" до декабря некритична. Для работы по проектам в Карском море в последние годы группировка линейных ледоколов формируется в декабре-январе - осенью 2021 года ее составят пять атомных и два дизельных ледокола, уточняет эксперт. При этом в конце летне-осенней навигации (октябрь-ноябрь) ледоколы осуществляют единичные проводки судов в восточной части Севморпути, включая транзитные, добавляет он. Вопрос о том, хватит ли ледоколов, зависит от реального роста завоза грузов для проектов "Восток ойл" ("Роснефть") и Сырадасайского угольного месторождения (АЕОН), отмечает господин Григорьев. Если "Арктика" будет работать после ремонта на проектной мощности, то сдача "Сибири" и в январе может быть приемлема, заключает он.