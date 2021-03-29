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Военно-промышленный курьер

Как не выкинуть миллиард на воздух

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский журнал The National Interest назвал малозаметный стратегический тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США «бомбардировочным королем неба».

Отмечается, что B-2 Spirit является «одним из самых хорошо спроектированных и экономичных самолетов, когда-либо построенных для использования в военных целях».

Бомбардировщик задействовали в ударах по Югославии, Ираку и Ливии. Для этих самолетов миссии длительностью более 40 часов являются обычными.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Ливия
США
Югославия
Продукция
B-2 Spirit
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