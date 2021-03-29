Фрегат «Александр Горшков» провел стрельбы в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Александр Горшков» успешно провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом сообщили в пятницу, 26 марта, в пресс-службе Северного флота (СФ).

«Адмирал Горшков» успешно поразил закрытые мишенные позиции, расположенные на побережье Южного острова архипелага Новая Земля», — говорится в сообщении.

Накануне фрегат, входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, выполнил стрельбу ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, передает RT.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море 24 марта.

Ранее в пятницу главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину, что впервые в истории ВМФ РФ сразу три атомных ракетоносца одновременно всплыли, проломив лед в Арктике, сообщает телеканал «360».