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Известия.ru

Фрегат «Александр Горшков» провел стрельбы в Баренцевом море

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Александр Горшков» успешно провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом сообщили в пятницу, 26 марта, в пресс-службе Северного флота (СФ).

«Адмирал Горшков» успешно поразил закрытые мишенные позиции, расположенные на побережье Южного острова архипелага Новая Земля», — говорится в сообщении.

Накануне фрегат, входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, выполнил стрельбу ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, передает RT.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море 24 марта.

Ранее в пятницу главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину, что впервые в истории ВМФ РФ сразу три атомных ракетоносца одновременно всплыли, проломив лед в Арктике, сообщает телеканал «360».

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
Арктика
СФ
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