Путин: РФ выступает за незыблемость цифрового суверенитета всех государств

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия считает необходимым достижения универсальных международных договоренностей по предупреждению конфликтов и выстраиванию взаимовыгодного партнерства в информационном пространстве, при этом выступает за незыблемость цифрового суверенитета всех государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных рисков", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Он подчеркнул, что важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве, с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий, и придать им юридически обязательный характер.

"То есть, каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять. При этом мы выступаем за незыблемость цифрового суверенитета государств, а это означает, что каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры", - сказал Путин.

Президент отметил, что Россия является сторонницей равенства, порядка и взаимного уважения в информационной сфере, обеспечения ее прогрессивного развития. "Конечно, к диалогу по столь значимой повестке должны иметь возможность подключиться все заинтересованные партнеры", - подчеркнул он.

Глава государства продолжил: XXI век по праву называется временем взрывного развития цифровых технологий, которые завоевывают почти все сферы жизни. "Кардинальную трансформацию проходят традиционные сферы деятельности государства, общества, бизнеса, создаются принципиально новые возможности для развития экономики и рынка труда, для повышения качества жизни людей. Вместе с тем новые технологические решения порождают и новые риски", - заметил Путин.

Цифровое пространство, по словам российского президента, нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции, кибератак. "Все это качественно меняет ситуацию на международной арене. Цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность. Словом, здесь много потенциальных угроз для общей, глобальной безопасности, но и для отдельных стран, их суверенитета и национальных интересов", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия одна из первых призвала мировое сообщество объединить усилия и совместно работать в этой области. "Во многом благодаря именно нашим усилиям сама тематика, сама тема информационной безопасности прочно вошла в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН, а принятие профильной резолюции стало ежегодным", - сказал Путин.