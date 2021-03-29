Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информбезопасности

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики РФ в сфере международной информационной безопасности, его в ближайшее время представят на утверждение президенту страны, говорится в заявлении секретаря Совбеза Николая Патрушева, опубликованном на сайте Кремля.

В пятницу президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором рассматривался проект основ государственной политики РФ в сфере международной информбезопасности.

"Сегодня Совет безопасности России под председательством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности". Принято также решение о подготовке плана его реализации, определены первоочередные меры по всестороннему обеспечению. В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России, а затем опубликован", - заявил Патрушев.

По его словам, принято также решение о подготовке плана реализации проекта.