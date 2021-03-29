Новые технологические решения порождают новые риски, отметил Путин

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жесткого противоборства и кибератак, заявил президент России Владимир Путин.

"Новые технологические решения порождают и новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.

Он добавил, что цифровую среду используют террористы, организованная преступность. "Словом, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе и их суверенитета, и национальных интересов", - добавил глава государства.