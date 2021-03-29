Войти
РИА Новости

Новые технологические решения порождают новые риски, отметил Путин

186
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жесткого противоборства и кибератак, заявил президент России Владимир Путин.

"Новые технологические решения порождают и новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.

Он добавил, что цифровую среду используют террористы, организованная преступность. "Словом, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе и их суверенитета, и национальных интересов", - добавил глава государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.01.2020
Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа в Дамаск
11.07.2019
Эксперты предположили, о каких договорённостях с Обамой по Украине говорил Путин
02.04.2018
Вторые испытания баллистической ракеты "Сармат" прошли на Плесецке
15.12.2017
Президент поздравил Героев и напутствовал создателей вооружений
30.01.2015
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
25.04.2014
Президент Эстонии о начале новой эпохи в мировой политике и о том, что делать НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК