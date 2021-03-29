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РИА Новости

Российские истребители МиГ-31 впервые провели дозаправку в Арктике

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МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. Два истребителя-перехватчика МиГ-31 пролетели над Северным полюсом, осуществив дозаправку, ранее этого в Военно-морском флоте РФ никогда не совершали.

По словам главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, дозаправку двух истребителей провели впервые в истории ВМФ.

"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнен... полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса", – сказал Евменов, слова которого приводит РИА Новости.

Полет провели в рамках комплексной экспедиции "Умка-21", которая проходит с 20 марта.

Всего в экспедиции задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Средняя температура составляет минус 25-30 градусов, с ветром до 32 метров в секунду.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Британии вызвала улыбку слежка за подлодкой РФ в Ла-Манше.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
Арктика
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