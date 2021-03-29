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ТАСС

Россия завершила внутренние процедуры для подписания межправсоглашения с ОАЭ по космосу

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

Также был достигнут прогресс по модернизации и эксплуатации стартового комплекса "Гагаринский старт" на Байконуре

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания межправительственного соглашения с ОАЭ, завершены в России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Роскосмоса.

В пресс-службе уточнили, что с 2020 года в целях расширения сотрудничества ведется работа над проектом рамочного межправительственного двустороннего соглашения по космосу. "К настоящему моменту российская сторона успешно завершила все внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания данного соглашения", - говорится в сообщении по итогам встречи гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с министром по передовым технологиям ОАЭ - председателем космического агентства Сарой бинт Юсеф аль-Амири.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы взаимовыгодного российско-эмиратского сотрудничества в области мирного космоса. "Стороны отметили высокий потенциал и большую значимость данной тематики во взаимоотношениях между нашими странами", - отметили в пресс-службе.

Также в настоящий момент достигнут прогресс по модернизации и эксплуатации стартового комплекса "Гагаринский старт" на Байконуре. Сейчас ведется работа по согласованию проекта соглашения между правительствами РФ, ОАЭ и Казахстана.

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