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Российская газета

Новую модификацию бронированной машины ZBL-08 показали в Китае

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В семействе китайских колесных четырехосных бронированных ZBL-08 появилась "скорая помощь", предназначенная для эвакуации раненых с поля боя.

В настоящее время такие специальные машины стали поступать в подразделения Тибетского военного округа Народно-освободительной армии. Они имеют необходимое медицинское оборудование, позволяющее начать спасать жизни бойцов уже в момент их транспортировки в госпиталь.

В России на базе БТР-80 уже длительное время выпускается БММ - бронированная медицинская машина. При экипаже из трех человек она способна перевозить на носилках четверых военнослужащих, еще пара носилок могут крепиться на крыше.

Также в зависимости от варианта имеются два транспортировочных коврика и сиденья для одного-двух военнослужащих. Погрузка пострадавших осуществляется при помощи специального устройства.

В случае необходимости рядом с БММ можно развернуть палатку и создать мобильный медпункт и перевязочную. Масса - 14550 кг. Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. На плаву - 9 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

Также в войска поступают новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза", созданные на платформе двухосного "Тайфун-К".


Алексей Брусилов

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Страны
Китай
Россия
Продукция
БТР-80
Тайфун-К
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Проекты
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