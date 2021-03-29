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Известия.ru

Главком ВМФ доложил Путину о ходе экспедиции в Арктике

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Атомная подводная лодка провела торпедную стрельбу из-подо льда в ходе экспедиции «Умка-2021» в Арктике. Об этом сообщил в пятницу, 26 марта, главный командующий ВМФ РФ Николай Евменов президенту России Владимиру Путину.

Во время доклада Евменов отметил, что в ходе экспедиции была выполнена «практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность».

По словам главкома ВМФ, комплексная арктическая экспедиция «Умка–2021» проводится с 20 марта. В ходе экспедиции в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. Всего запланировано 43 мероприятия. Из них уже выполнено 35.

«Место проведения экспедиции – архипелаг Земля Франца-Иосифа, а конкретно – остров Земля Александры и прилегающая к нему акватория, покрытая льдом. Сейчас в районе экспедиции средняя температура – минус 25 – минус 30 градусов, толщина ледяного покрова – до полутора метров, ветер в порывах до 32 метров в секунду», — сказал Евменов.

Он рассказал, что в экспедиции участвуют более 600 военнослужащих и гражданского персонала, а также приблизительно 200 образцов вооружения, военной и спецтехники.

«Впервые в истории Военно-Морского Флота выполнено: всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров; полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении», — отметил главком ВМФ.

По итогам доклада президент РФ поручил продолжить проведение экспедиции, а также изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности РФ.

Накануне, 25 марта, успешно завершились летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя. Государственные испытания ракеты начнутся в начале лета. Сообщалось, что летно-конструкторские испытания проведены с использованием фрегата «Адмирал Горшков». Были выполнены четыре запуска, все ракеты попали в «колышек».

Ранее, 3 марта, источники из военного ведомства рассказали «Известиям», что Военно-морской флот России получит на вооружение автоматизированную систему управления, подключенную к сетям-координаторам, что позволит создавать сплошные зоны поражения площадью в сотни и тысячи километров.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
МиГ-31
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
Арктика
ГЗЛА
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