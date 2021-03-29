Два истребителя МиГ-31 совершили уникальный маневр над Северным полюсом

Над Северным полюсом впервые в истории Военно-морского флота РФ с дозаправкой в воздухе пролетели два истребителя МиГ-31. Об этом 26 марта президенту России Владимиру Путину объявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены <...> полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса», — уточнил он.

10 марта сообщалось, что экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного нарушителя границы, в роли которого также выступал МиГ-31. Видео перехвата опубликовало Минобороны РФ.

9 марта стало известно, что российские истребители МиГ-31 стали охотниками за баллистическими ракетами. Теперь экипажи будут регулярно отрабатывать перехват боеголовок на учениях.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, уже в прошлом году новые упражнения по перехвату мишеней — имитаторов баллистических ракет включили в программу боевой подготовки в качестве эксперимента. По итогам работ было принято распространить практику на всех подразделениях перехватчиков МиГ-31.