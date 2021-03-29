Войти
РИА Новости

У арктической экспедиции "Умка-2021" нет аналогов в истории, заявил Путин

202
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Арктическая экспедиция "Умка-2021" не имеет аналогов в советской и современной российской истории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. Прошу доложить о результатах", - сказал Путин, обращаясь к главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

Евменов доложил президенту о том, как проходят учения на Северном флоте. Он отметил, что комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021" проводится с 20 марта под руководством главного командования Военно-морского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
16.02.2021
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
09.09.2015
США досталась в Арктике роль наблюдателя
31.12.2014
Что доктрина прописала
24.12.2014
Год армейских свершений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК