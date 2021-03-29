У арктической экспедиции "Умка-2021" нет аналогов в истории, заявил Путин

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Арктическая экспедиция "Умка-2021" не имеет аналогов в советской и современной российской истории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. Прошу доложить о результатах", - сказал Путин, обращаясь к главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

Евменов доложил президенту о том, как проходят учения на Северном флоте. Он отметил, что комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021" проводится с 20 марта под руководством главного командования Военно-морского флота.