Впервые в истории три атомные подлодки одновременно всплыли из-подо льда

Они находились на расстоянии до 300 м друг от друга, доложил президенту России главком ВМФ РФ Николай Евменов

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Впервые в истории на учениях в Арктике три российские атомные подводные лодки выполнили одновременное всплытие из-подо льда на расстоянии до 300 м друг от друга. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м", - сказал он.

Адмирал доложил, что в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории в настоящее время проводится комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021" при участии Русского географического общества.

"Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности", - отметил он.

В экспедиции задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Сейчас средняя температура в районе составляет минус 25-30 градусов по Цельсию, толщина ледяного покрова достигает 1,5 м, а ветер - 32 м/с.