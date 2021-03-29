Экипажи Балтфлота провели морской бой с кораблями "противника"

Корабли Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника, в морских полигонах у калининградского побережья.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту, в общей сложности в маневрах приняли участие более 15 боевых кораблей флота. В том числе корвет "Стерегущий", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", малые ракетные корабли "Советск", "Мытищи", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Одинцово", "Пассат", ракетные катера, а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

Экипажи разыграли артиллерийский бой с надводными кораблями "врага", с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. Были также отработаны электронные ракетные пуски по воздушным целям, которые имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Кроме того, экипажи провели поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнили глубинные бомбометания и минные постановки. Базовые и рейдовые тральщики тренировались в поиске мин с использованием контактных тралов, уничтожении их корабельным вооружением и проводке отряда кораблей по безопасному фарватеру.

Корабельные радиотехники во взаимодействии с боевыми расчетами артиллерии отработали отражение ударов управляемым оружием и выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа.

Светлана Песоцкая (Калининград)